حالة الطقس اليوم.. الحرارة تصل «صفر مئوية» وتوقعات بموجة صقيع على سيناء والصعيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، على أنحاء البلاد كافة، إذ تشهد مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الغربية، وشمال الصعيد، طقس بارد، فيما يكون الطقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية، مائل للدفء على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد أثناء النهار، بينما يكون الطقس شديد البرودة على الأنحاء كافة أثناء الليل، يصل إلى حد الصقيع على جنوب سيناء، وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ويشهد طقس اليوم، نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، ومدن القناة، على فترات متقطعة، فضلا عن سقوط أمطار خفيفة، بنسب سقوط تصل إلى 40% على مناطق من السواحل الغربية، جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، على فترات متقطعة، وفقا لما أوضحت الأرصاد خلال البيان الصادرعنها.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على البلاد، كما يلي:

القاهرة 16 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 09

شبين الكوم 16 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 11

السلوم 15 12

سيوة 15 06

بورسعيد 18 10

دمياط 17 10

الزقازيق 17 10

المنصورة 16 10

الإسماعيلية 16 11

السويس 17 11

العريش 18 09

رفح 18 08

رأس سدر 20 09

نخل 17 03

نويبع 22 14

طابا 21 08

كاترين 17 0

الطور 23 12

شرم الشيخ 22 15

الغردقة 22 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 17 06

بني سويف 17 06

المنيا 16 05

أسيوط 16 05

سوهاج 19 08

قنا 22 09

الأقصر 22 10

أسوان 22 11

إدفو 23 11

أبو سمبل 23 10

الوادي الجديد 25 04

شلاتين 26 13

أبو رماد 26 13

حلايب 25 14

رأس حدربة 25 14.