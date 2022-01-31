خبيرة أمريكية تحذر من ظهور متحورات جديدة لكورونا بعد «أوميكرون الشبح»

حذر خبراء أمريكيون، اليوم الاثنين، من أن السلالة الفرعية الجديدة من متحور «أوميكرون» الملقبة بـ«بي آي.2»، تزيد من فرصة ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الخبيرة في نظام إخطار الطوارئ العاجل في ولاية لويزيانا الأمريكية، تيفاني ناجبرج، أن حالات فيروس كورونا فى الولاية بلغت ذروتها، إذ انتشر الوباء بشكل سريع، ويزداد عدد الإصابات بشكل جنونى كل 3 أو 4 أيام، محذرة من ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا، خاصة بعد انتشار السلالة الفرعية الجديدة لـ«أوميكرون» بالبلاد، فى ظل مكافحة الولاية للخروج من المنطقة الحمراء، وفقا لوسائل إعلام محلية.

أزمة فى المستشفيات الأمريكية بسبب نقص العلاج المضاد لفيروس كورونا

وأضافت «ناجبرج»، إن المستشفيات والعيادات الطبية داخل الولاية تعاني من نقص إمدادات علاجات الأجسام المضادة لفيروس كورونا ومتحاوراته، داعية إلى ضرورة التحرك لأخذ التدابير الصارمة لمحاربة الفيروس، قائلة: «لم يحن الوقت لأخذ نفس عميق حتى الآن».

وكشفت التقارير الأمريكية، أن متحور «أوميكرون» لفيروس كورونا، بلغ ذروته في الولاية، إذ سجلت وزارة الصحة نحو 7 آلاف و312 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأكثر من 2000 مصاب داخل المستشفى يتلقون الرعاية الصحية، مضيفة أن جميع أنحاء الولاية تقع فى المنطقة الحمراء.

ارتفاع عدد الإصابات بـ«أوميكرون الشبح»

وكان عالم أوبئة باتحاد العلماء الأمريكيين، «إريك فيجل دينج»، حذر الإثنين الماضى، من الانتشار السريع للسلالة الفرعية «بي آي.2» الشبح، لمتحور «أوميكرون» الجديد في أوروبا، خاصة بعد الارتفاع السريع في أعداد الإصابات، إذ أنّ البيانات الواردة من الدنمارك تشير إلى أنّ نصف حالات الإصابة بمتحور «أوميكرون» في الدنمارك كانت من نوع السلالة الفرعية «بي أي.2» الشبح.