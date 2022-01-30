«الطبية الأوروبية»: ارتفاع الإصابات بـ«أوميكرون الجديد» بين الأطفال

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بروما، إن إصابات متحور فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» الجديد، «أوميكرون» بدأت في التراجع، إذ أن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم حتى الآن، تجاوزت الـ372.5 مليون حالة، مؤكدًا أن إصابات الأطفال بفيروس كورونا، تشهد ارتفاعا، خاصة بمتحور أوميكرون الجديد، إذ أنه في آخر7 أيام، جرى تسجيل 21 مليون مصاب بكورونا، 25% منهم أطفال، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أحداث اليوم»، مع الإعلامي شادي شلش، الذي يُعرض على «EXTRA NEWS».

«أوميكرون» الجديد أقوى في الانتشار بـ35% عن أوميكرون الأصلي

أضاف «عودة»، أن متحور «أوميكرون» الجديد، أقوى في الانتشار بنسبة 35% عن أوميكرون الأصلي، كما أن متحور كورونا الجديد، وصل لـ95% من المصابين في العالم، ولأنه ذا أعراض بسيطة، بدأنا نلاحظ تراجع كبير في عدد الحالات الخطرة، وعدد حالات دخول المستشفيات، مؤكدًا أنه على الرغم من انتشار كورونا خصيصًا بين الشباب والأطفال، إلا أننا لاحظنا أن قوة الانتشار يصاحبه أعراض بسيطة، كما أن أوميكرون لديه 53 طفرة، 32 طفرة في البروتينيات، لذا هو المتحور الأكثر انتشارًا، والمصاب يعدي 16 شخصًا.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية أسهمت في تراجع الإصابات

أشار رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية بروما، إلى أننا في بداية الجائحة، كان المصاب بفيروس كورونا يُعدي 2.5 لـ3.5 شخص، ووصلنا لمتحور دلتا المصاب به يعدي 7 أشخاص، بينما أوميكرون المصاب به يعدي 12 شخصًا، ثم أوميكرون الجديد المصاب به يعدي 16 شخصًا، والفيروس عندما يصل لهذه السرعة يتحول لفيروس عادي مثل الإنفلونزا، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أسهمت في تراجع الإصابات بجانب اللقاحات المضادة وضعف المتحور مع الأيام.

مخاوف من تحور أوميكرون إلى طفرة جينية جديدة

أوضح الدكتور فؤاد عودة، أن هناك طفرات جديدة ظهرت فى متحور أوميكرون، بسبب انتشاره الكبير، لكن هناك مخاوف من تحور أوميكرون إلى طفرة جينية جديدة، خاصة أن أوميكرون لديه قوة انتشار سريعة، محذرًا من تجاهل تحذيرات منظمات الصحة العالمية، في ضرورة التطعيم بلقاح كورونا خاصة بين الأطفال.