بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق مصر إسكندرية الزراعي

أصيب 5 أشخاص، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الزراعي أمام قريه دسونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال المستشفى 5 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق قرية دسونس التابعة لمركز دمنهور.

أسماء المصابين في الحادث

بالانتقال والفحص تبين إصابة كل من «عايده عبد العال عبد المعطى 50 سنة مقيمة كفر الزيات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم، وسعيد السيد عوض 67 سنة مقيم كفر الزيات مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى، وسعديه إبراهيم عطيه 54 سنه مقيمة كفر الزيات مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى، والسيده إبراهيم عبد الغنى 55 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم، وكسر في الساق اليمنى، وخالد محمود محمد 55 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بعموم الجسم، وكسر في الحوض.

ونقلتهم الإسعاف إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة

كان قد أصيب أمس 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة «سوزوكي فان» بطريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وجرى إجراء الفحوصات الطبية وحرر محضر بالواقعة.