الأرصاد: أجواء شتوية على جميع المناطق.. وانخفاض طفيف في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم يشهد أجواء شتوية على مناطق الجمهورية كافة، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ومؤقتا بنحو درجة إلى 2 مقارنة بأمس، كما يكون الطقس بارد نهارا على السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وخلال فترات الليل يكون الطقس شديد البرودة على مناطق الجمهورية كافة، ويصل أحيانا إلى حد الصقيع على جميع المناطق الموجودة بشمال الصعيد ووسط سيناء والمدن الجديدة.

الحرارة تنخفض لأقل من 5 درجات خلال فترات الليل

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سمر الزهيري، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ درجات الحرارة تنخفض لأقل من 5 درجات خلال فترات الليل، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مرورا بالقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، وكل المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

الأمطار تمتد لبعض المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى

وتابعت غانم، أنّ الأمطار تمتد إلى بعض المناطق الموجودة في القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وسيناء ومدن القناة وبعض المناطق من جنوب الوجه البحري، وتشهد بعض الأماكن في القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة، إضافة إلى بعض المناطق من المنوفية والغربية وشمال الوجه البحري، لكنها تكون على فترات متقطعة.

تجدد الأمطار على مدار اليوم

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأمطار تتجدد على مدار اليوم من فترة لأخرى وتكون مختلفة من منطقة لأخرى، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المناطق من جنوب الصعيد وشمال الصعيد، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق الجنوبية مثل شمال وجنوب الصعيد.