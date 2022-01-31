الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق.. وارتفاع الحرارة من الغد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، عن استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية والدلتا والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون الفرصة مهيأة اليوم لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فيما تكون خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من شمال الصعيد وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم بحسب البيان الصادر عن هيئة الأرصاد، طقس بارد نهارًا، على محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، ومحافظات الوجه البحري، في حين يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشرقية، ومعتدل الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

وبدءًا من الغد، ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مقارنة بالأيام الماضية، وإن ظل الإحساس ببرودة الطقس مستمرا، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة، وتظهر الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتكون الفرصة مهيأة لـ سقوط الأمطار الخميس المقبل، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، ويستمر نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 15 10

الإسكندرية 16 11

دمنهور 15 10

بلطيم 16 08

وادي النطرون 15 10

طنطا 15 10

شبين الكوم 10 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

الزقازيق 15 10

المنصورة 15 10

الإسماعيلية 16 09

سيوة 17 05

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

السويس 16 09

العريش 16 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 09

كاترين 12 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 05

المنيا 16 05

أسيوط 16 04

سوهاج 17 05

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

قنا 17 06

الأقصر 19 07

أسوان 19 07

إدفو 20 07

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11