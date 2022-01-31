ما هي التعديلات الجديدة لنظام صرف الخبز؟.. يتم تطبيقها بدءا من الغد

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، والخاص بإقرار تعديلات جديدة على نظام صرف الخبز، يهدف لتقنين عملية صرف الخبز وتنظيمه.

مصادر توضح تعديلات نظام صرف الخبز الجديدة

وأكّدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه بناء على القرار فإنه سيمنع صرف الخبز للمواطن في اليومين التاليين من تاريخ صرفه لـ3 أيام من الحصة المخصصة لبطاقته التموينية، موضحة أنَّه «على سبيل المثال بالنسبة للبطاقة المقيد عليها 4 أفراد، فإن حصتها اليومية من الخبز هي 20 رغيفًا يوميًا، وبناء على القرار الجديد فإذا صرف صاحبها 60 رغيفًا في يوم واحد بواقع 3 حصص في يوم واحد، فسيمنع من صرف أي حصة من الخبز في اليومين التاليين من تاريخ صرف الحصة المجمعة بـ3 أيام، وبالمثل على عدد أفراد أي بطاقة تموينية أخرى»، وذلك في حالة صرف المواطن لحصص 3 أيام من حصص الخبز المخصصة له في اليوم الواحد.

تقنين عملية صرف الخبز بدءا من فبراير 2022

وأشارت المصادر، إلى أنَّ وزارة التموين تستهدف من تعديلات نظام صرف الخبز الجديد، تقنين عملية الصرف المجمع لحصة الخبز للبطاقة التموينية، على اعتبار أن المواطن حصل مقدماً على حصص الخبز المقررة له وبالتالي ليس من حقه أن يصرف حصص أخرى إضافية، موضحة أنَّ القرار من المفترض أن ينظم عملية صرف الخبز، بحيث يصرف المواطن صاحب البطاقة التموينية حصته يوم بيوم.

فيما وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين بمختلف محافظات الجمهورية بالتعليمات الجديدة لنظام صرف الخبز، مؤكّدة أنَّ تطبيق العمل بها يبدأ من 1 فبراير 2022.

تجدر الإشارة إلى أنَّ حصة الخبز لكل فرد مقيدًا على البطاقة التموينية هي 5 أرغفة يوميا، بواقع 150 رغيفًا للفرد الواحد طوال الشهر.