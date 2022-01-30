مصادر بـ«التموين» توضح خدمات البطاقات المتاحة والمتوقفة في المكاتب

أكّدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّ عدد من خدمات التموين لا تزال متاحة ومتوفرة في مكاتب التموين على مستوى المحافظات، وذلك بسبب إجراء الوزارة تحديثًا على موقع «دعم مصر» لتحديث خادم قاعدة البيانات الخاص به، فضلًا عن إجراء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحديثًا على رابط بوابة مصر الرقمية.

خدمات التموين المتاحة في المكاتب

وأشارت المصادر إلى أنَّ الخدمات التموينية المتاحة في مكاتب التموين أو عبر مكاتب الخدمة المطورة هي إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين، مع إتاحة خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لمحافظة لأخرى بشرط مطابقة عنوان محل الإقامة، مضيفة أنَّ خدمة النقل من محافظة لأخرى أصبحت مقيدة بعنوان بطاقة الرقم القومي للمواطن المتقدم على طلب النقل.

1- إصدار بدل تالف وفاقد البطاقة التموينية.

2- تفعيل بطاقة التموين والذي يتمّ من الهاتف الشخصي لصاحب البطاقة التموينية المقيد باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات.

3 - النقل من محافظة لمحافظة أخرى بشرط محل الإقامة.

خدمات التموين المتوقفة في المكاتب

ولا تزال هناك 4 خدمات تموينية أوقفتها وزارة التموين منذ شهر أكتوبر الماضي سواء في مكاتب التموين أو عبر المنصات الرقمية، وتتمثل في التالي:

1- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيا.

2- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا.

3- إضافة صرف تموين لمستحق خبز.

4- استخراج بطاقة تموين جديدة لأول مرة.

خدمات تموينية معطلة مؤقتًا لحين تحديث بيانات بطاقات التموين

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ هناك خدمتين معطلتين مؤقتًا في مكاتب التموين، بسبب عدم رغبة الوزارة في زيادة عدد البطاقات التموينية، منوهة إلى أنَّ هذه الخدمات ستعود بعد انتهاء الوزارة من ضبط قاعدة بيانات منظومة الدعم التمويني والتي تبحثها الوزارة في اجتماعات مكثفة خلال هذه الفترة، إذ تشمل الخدمات المعطلة مؤقتا التالي:

1 - الفصل الاجتماعي.

2 - ضم أفراد «أسرتي».