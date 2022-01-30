مصرع شاب وزوجته أثناء استحمامهما في سوهاج

شهدت دائرة مركز جهينة، غرب محافظة سوهاج، مصرع سائق توك توك، وزوجته إثر استحمامهما، بسبب حدوث تسرب غاز من سخان المياه، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود إشارة من مركز المراغة يفيد بورود إشارة من «منير ا م ا»، 61 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة المركز، باكتشافه وفاة كل من نجله «محمود. م. ا. م»، 30 سنة، سائق توك توك، وزوجته و«تيسير. ف. ع. ح»، 20 سنة، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية، أثناء استحمامهما بالمنزل بسبب حدوث تسرب غاز من سخان المياه، ونفى الشبهة الجنائية.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى المركزي. وأفاد والد الثانية «فتحي. ع. ح»، 55 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية.

توقيع الكشف الطبي

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة «إسفكسيا الاختناق» نتيجة استنشاق الغاز المسرب من سخان المياه، ولا توجد شبهة جنائية.

وحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.