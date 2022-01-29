السيطرة على حريق بشقة في سوهاج دون وقوع إصابات

شهدت دائرة مركز، جزيرة شندويل، شمال محافظة سوهاج، نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني بعقار بدائرة المركز، وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، «دون حدوث إصابات».

بلاغ بنشوب الحريق

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بنشوب حريق بشقة بالطابق الثاني بعقار بدائرة المركز، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده «دون حدوث إصابات».

تفاصيل الحريق

وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بعقار ملك «مجدي. ز. د»، 61 سنة، مهندس زراعي بالمعاش، ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن تمتد النيران إلى مبان مجاورة.

احتراق بعض المنقولات

وقرر صاحب العقار بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى وجود شبهة جنائية في الحريق، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

العثور على جثة عامل في منطقة جبلية

وفي سياق آخر، شهدت دائرة مركز جهينة، شمال غرب محافظة سوهاج، عثور الأهالي على جثة بالمنطقة الجبلية بجوار محطة معالجة مياه الصرف الصحي بناحية نزلة علي دائرة المركز، يرتدي كامل ملابسه، وتبين إصابتها بـ«طلقات نارية متفرقة بالجسم»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يُفيد بالعثور على جثة عامل، يرتدي كامل ملابسه وتبين إصابتها «طلقات نارية متفرقة بالجسم».

تفاصيل العثور على الجثة

وبالفحص تبين العثور على جثة «إبراهيم. ع. م. أ»، 32 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز المراغة، وبمناظرتها تبين أنه يرتدي كامل ملابسه وإصابتها بـ«طلقات نارية متفرقة بالجسم»، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جهينة المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة لمباشرة التحقيق.