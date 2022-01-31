الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على وحدة إسكان اجتماعي ومتوسط في 2022

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لإعلان توافر عدد من الوحدات السكنية كاملة التشطيب ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي والمتوسط، سواء كان «دار مصر أو سكن مصر»، في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية خلال 2022.

وحددت الوزارة في وقت سابق عبر موقعها الرسمي، مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على المتقدم، للحصول على وحدة سكنية من الوحدات المقرر الإعلان عنها.

شروط الحصول على وحدة إسكان اجتماعي أو متوسط

1. ألا يكون المتقدم أو الأسرة «الزوج - الزوجة - الأولاد القصر» حصل على وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل.

2. ألا يقل عمر المتقدم للحصول على وحدة سكنية عن 18 عاما.

3. أن يكون مصري الجنسية حتى يتمكن من الحصول على وحدة.

4. أن يكون من أبناء المحافظة التي سيتم الطرح بها.

5. لا يحق للمتقدم حجز أكثر من وحدة سكنية.

الأوراق المطلوبة للحصول على وحدة إسكان اجتماعي أو متوسط

1. صورة بطاقة الرقم القومي.

2. قسيمة زواج بالنسبة للمتزوج.

3. شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.

4. شهادة مفردات للمرتب الذي يحصل عليه المتقدم، ويجب أن تكون معتمدة من جهة العمل.

5. قيد عائلي.

6. شهادة وفاة الزوج بالنسبة للأرملة.

7. قسيمة طلاق بالنسبة للمطلقات.

8. إيصال مرافق حديث سواء كان مياه أو كهرباء أو غاز.

شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي

وحدد البنك المركزي بعض الشروط للاستفادة من مبادرة التمويل لمحدودي ومتوسطي الدخل، ومنها:

- أن يكون الحد الأقصى لدخل المتقدم 10 آلاف جنيه شهريا و14 ألف جنيه للأعزب بالنسبة لمتوسطي الدخل.

- فيما يخص محدودي الدخل، يجب أن يتراوح الحد الأقصى لدخل المتقدم الأعزب بين 4.5 و6 آلاف جنيه للأسرة.

- على المتزوج دفع مقدم 20% من إجمالي سعر الوحدة السكنية.

- الأعزب من متوسطي الدخل يجب عليه دفع 15% من إجمالي سعر الوحدة السكنية، أما أصحاب المعاشات فيجب سداد 40% من سعر الوحدة.