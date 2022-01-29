كل ما تريد معرفته عن نظام الإجازة بمبادرة التمويل العقاري.. «اشتري من غير مقدم»

منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في يوليو الماضي عن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%، وبأقساط مستمرة على مدار 30 عاما، يبحث الكثيرون عن كيفية الاستفادة منها، لكن البعض لا يعلمون أن التمويل العقاري عدة أنظمة؛ منها الحصول على وحدات بنظام الإجازة، التي أعلن رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، خلال الأيام الماضية، عن تسهيلات للراغبين في اتباع هذا النظام.

وهناك العديد من التساؤلات التي تشغل الكثيرين، مثل ما هو نظام الإجازة في التمويل العقاري؟ وكيف يمكن الاستفادة بالوحدات السكنية؟ وهو ما يجيب عنه المحامي ياسر محمد المتخصص في أحوال النقض، في السطور التالية:

التمويل العقاري بنظام الإجازة

وبحسب «ياسر» فأن التمويل بالإجازة يتمثل في شراء البنك للعقار وتأجيره للعميل، مع كتابة عقد بين المتقدم والبنك ينص على أن البنك هو المالك للعقار، ويدفع العميل الأقساط للبنك، ويعتبر مستأجر، ويحصل على الوحدة السكنية في نهاية مدة العقد.

وأشار إلى أن الأقساط التي يتم دفعها تكون متغيرة حسب تعديلات الفائدة التي يضعها البنك المركزي، ولكن بما أن عقد الإجازة في التمويل العقاري يعتبر بين مستأجر ومالك، فأن أي إصلاحات في العقار تكون مطلوبة من البنك وليس من المستأجر.

تسهيلات نظام الإجازة في التمويل العقاري 2022

وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 12 لسنة 2022، بإجراء تيسيرات جديدة للمواطنين الراغبين في تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجازة، وجاءت كالتالي:

- الإعفاء من سداد الدفعات المقدمة، وتقدر بما بين 15 إلى 25% من قيمة الوحدة، وكان القانون ينص على أن أقصى قيمة للتمويل العقاري 90%، ويقوم المتقدم بدفع فارق السعر كدفعة مقدمة، وبهذا أصبح بإمكان المتقدم الحصول على تمويل عقاري بنسبة 100% وذلك في حالات التمويل بنظام الإجازة.

وأشار إلى أن هذه التسهيلات من شأنها التسهيل على شريحة كبيرة من الراغبين في التقديم على التمويل العقاري، وتماشيًا مع توجيهات الحكومة المصرية برفع الأعباء عن المواطنين.

وشدد ياسر على أن هناك مشكلتين فيما يتعلق بالتمويل العقاري بنظام الإجازة؛ الأولي تتعلق بتغيير قيمة الأقساط بشكل سنوي، حسب الفائدة المعلنة من البنك المركزي؛ سواء ارتفاع أو انخفاض، والثانية أنه في حالة التعثر بالسداد، يحق للبنك الحصول على الوحدة، ويعتبر الأقساط التي قام المواطن بدفعها هي حق انتفاع أو تأجير للعقار فقط.