الأرصاد: طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا.. وأمطار خفيفة إلى متوسطة

استعرضت الإعلامية منة الشرقاوي، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية حالة الطقس اليوم الاثنين، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى متوسطة

ولفتت مقدمة «صباح الخير يا مصر»، إلى أنّ بيان الهيئة توقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار على شمال الصعيد تكون خفيفة، مع وجود فرص أمطار خفيفة أيضا على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

واستعرضت مقدمة «صباح الخير يا مصر» درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والمتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة 15 10

الإسكندرية 16 11

دمنهور 15 10

بلطيم 16 08

وادي النطرون 15 10

طنطا 15 10

شبين الكوم 10 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

الزقازيق 15 10

المنصورة 15 10

الإسماعيلية 16 09

سيوة 17 05

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

السويس 16 09

العريش 16 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 09

كاترين 12 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 05

المنيا 16 05

أسيوط 16 04

سوهاج 17 05

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

قنا 17 06

الأقصر 19 07

أسوان 19 07

إدفو 20 07

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11