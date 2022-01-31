تعرف على إيرادات الأفلام بدور العرض أمس.. «زيكو» يتصدر القائمة

يبحث الجمهور عن إيرادات الأفلام بدور العرض أمس، حيث تتنافس 8 أفلام تنوعت ما بين الكوميديا والدراما والأكشن، وتصدر فيلم «زيكو» للفنان كريم محمود عبد العزيز إيرادات الأفلام المنافسة بدور العرض .

فيلم «زيكو» يحقق 284 ألف جنيه أمس بدور العرض

وحقق فيلم «زيكو»، 284 ألف جنيه أمس بدور العرض، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، وتصدر الفيلم إيرادات الأفلام المنافسة الأخرى، فيما حقق فيلم «الجريمة» بدور العرض أمس، 254 ألف جنيه، ليحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، وهو من بطولة أحمد عز، وعدد أخر من النجوم.

إيرادات فيلم «تماسيح النيل»

وحقق فيلم «تماسيح النيل» ما يقارب 107 آلاف جنيه، وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد الركاب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

والفيلم من بطولة خالد الصاوي، حمدي الميرغني، كريم عفيفي، ويزو، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطربيلسي، بدرية طلبة، شريف حسني، سوزان نجم الدين، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز.

الأفلام المنافسة بدور العرض

أما فيلم «قمر 14»، حقق 38 ألف جنيه، وضم الفيلم عدد من القصص، الأولى منها للفنانة غادة عادل، ومحمد الشرنوبي، والحكاية الثانية للفنان أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد، والثالثة للفنان أحمد مالك، ومي الغيطي، والرابعة لـ «أحمد الفيشاوي، وياسمين رئيس»، والخامسة لـ«خالد النبوي وشيرين رضا»، والفيلم من تأليف محمود زهران، وإخراج هادي الباجوري.

فيلم «الكاهن» حقق 12 ألف جنيه أمس، ويضم مجموعة من كبار النجوم منهم: «حسين فهمي، محمود حميدة، جمال سليمان، درة، إياد نصار، فتحي عب الوهاب، ومحمد ممدوح»، تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، وفيلم «مربع برمودة» حقق 5 آلاف جنيه، بينما حقق فيلم «برا امنهج» ما يقارب 4 آلاف جنيه.