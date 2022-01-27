تعرف على مواعيد وقنوات عرض مسلسل نقل عام لـ محمود حميدة

تصدر اسم مسلسل نقل عام بطولة الفنان محمود حميدة، مواقع التواصل الاجتماعي على «جوجل»، حيث يبحث الجمهور عن مواعيد عرضه، والقنوات الناقلة للمسلسل.

يعتبر مسلسل نقل عام عودة للفنان محمود حميدة إلى الدراما، منذ آخر أعماله في رمضان 2020، من خلال مسلسل «لما كنا صغيرين»، مع الفنانة ريهام حجاج، وجسد فيه شخصية سليم منصور، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقتها.

مواعيد عرض والقنوات الناقلة لمسلسل نقل عام

من المقرر عرض مسلسل نقل عام لـ محمود حميدة يوم 29 يناير الجاري الموافق السبت المقبل، على قناة ON TV، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد الساعة 2 صباحا والساعة 1 ظهرا.

كما يمكن للمتابعين أن يشاهدوا المسلسل على شاشة ON drama في تمام الساعة 10 مساء، على أن يعاد في ثلاثة مواعيد مختلفة وهي: الساعة 5 صباحا، 10 صباحا، و4 عصرا.

قصة مسلسل نقل عام

تدور قصة مسلسل نقل عام، إطار تشويقي درامي، حول الشخصية الأساسية التي يجسدها الفنان محمود حميدة، فهو رجل كبير فى السن يعمل موظف فى هيئة النقل العام، ويخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه فى البيت من مشاكل مع الأبناء والزوجة التي تقوم بدورها النجمة سوسن بدر، وتقوم بدور والدته في المسلسل الفنانة القديرة سميحة أيوب، وذلك على مدار 30 حلقة كاملة.

أبطال مسلسل نقل عام

استطاع المخرج عادل أديب، أن يجمع خلال المسلسل كوكبة من النجوم الكبار على رأسهم الفنان محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، ميرهان حسين، أحمد بدير، دينا، محمد محمود عبدالعزيز، إيمان أيوب، محسن محيي الدين، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، عابد عناني، ونهلة سلامة، وتأليف وليد خيري.