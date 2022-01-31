حورية فرغلي: عملت 17 عملية وصرفت 5 ملايين جنيه.. وكل اللي حواليا اختفوا

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن رد فعلها بعد نجاح العمليات الجراحية التي أجرتها في أنفها، قائلة: «صليت ركعتين شكر لربنا وعيطت وقولت مش عارفة أقولك إيه يا رب بجد شكرا».

عملت 17 عملية جراحية وبعت فيلتي بسببها

وأضافت «فرغلي»، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها تحملت الكثير من التكاليف في رحلتها العلاجية وفقدت الكثير من ممتلكاتها، قائلة: «بعت فيلتي والعمليات اتكلفت 5 ملايين جنيه وعملت 17 عملية جراحية، وعمري في حياتي ما طلبت حاجة من أبويا ولا أمي».

ولفتت حورية فرغلي إلى أنها كانت تركب حصانا بدون سرج ولجام، وفي أثناء قيامها بربط شعرها سقطت على وجهها وأصبيت بانزلاق غضروفي.

عملية جراحية تسببت في تشوه أنفها

وكشفت عن إجراء عملية جراحية عقب سقوطها جعلت أنفها مشوها قائلة: «قالولي إزاي تحطي عظمة في مناخيرك، والمسمار كان كبير، واضطريت أشيلهم تاني بسبب التلوث الناشئ عن المسمار وذهبت للندن أزلت العظمة والمسمار، ومع الوقت بدأت أظبط ما حدث».

وأشارت إلى أن أكثر الفنانين الذي دعموها في رحلة علاجها، هم نبيلة عبيد وسهير رمزي وصفية العمري ورانيا محمود ياسين ومحمد رمضان، قائلة: «كلهم كانوا بيكملوني في الأزمة اللي تعرضت ليها وقالولي إنتي شكلك حلو ومتفقديش ثقتك في نفسك».

أكبر صدمة بعد إصابتها

وذكرت أن ما أصابها بالصدمة هو اختفاء كل من حولها بعد الإصابة والمعاناة قائلة: «كل الهوليلة اللي كانت حواليا اختفت بمجرد سقوطي سواء اللي عاشروني عشرة أو 15 عاما ومن ساعدتهم على الزواج ووقفت بجوارهم كلهم اختفوا لما وقعت».