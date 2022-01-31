حورية فرغلي: عشت أوحش 5 سنين في حياتي.. فقدت الثقة بنفسي وكنت بتمنى أموت

قالت الفنانة حورية فرغلي، إن الأعوام الماضية كانت «أوحش 5 سنوات» في حياتها، لكنها استطاعت أن تتغلب على الصعاب التي اعترضتها بالإرادة: «منتهيتش لسه ومش هسمح إني أنتهي، لكن الحاجة اللي اتغيرت فيّا، إني بقيت مقتنعة إن اللي مش عاوز يتفرج، لكن كنت بزعل قبل كدة».

وأضافت حورية فرغلي في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «on»: «كل ما بتفرج على أعمال بحس إني مندمتش على أي حاجة، وبفتكر الذكريات زي ساحرة الجنوب وأفلامي مع محمد رمضان، وبحس إني كنت شاطرة».

قعدت 4 سنين معرفش أنا باكل إيه

وتابعت أنها كانت ستخضع لجراحة واحدة فقط، لكن طبيبها الخاص فاجأها بأنها ستكون مجبرة على الخضوع لـ4 جراحات، بواقع 12 ساعة لكل جراحة: «الموضوع كان مؤلم جدا، لكن بعد آخر عملية حسيت الشم رجعت لي، لأني قعدت 4 سنين معرفش أنا باكل إيه ومكنتش مستطعمة أي حاجة، ومكانش هاممني شكلي على قد ما أنا مش عارفة أعيش ولا عارفة أتذوق أو أشم حاجة، ولو قامت حريقة في البيت مكنتش هشمها، وآخر حاجة كنت أتمناها إن شكلي يرجع كويس».

حطيت فويل على كل المرايات ومكنتش بخرج بره الأوضة

واعترفت بأنها فقدت الثقة في نفسها في السنوات الأخيرة: «فقدت الثقة في نفسي، وغطيت كل المرايات ومكنتش بخرج برة الأوضة، وقعدت سنتين مبصيتش لنفسي في مراية، وكل اللي كانوا حواليا في عزي اختفوا، اللي كانوا قاعدين معايا 15 سنة واللي جوزتهم واللي وقفت جنبهم الـteam بتاعي، تليفوني مكانش بيرن، وجالي حالة من الاكتئاب».

نزلوا صورتي جنب صورة أبو الهول وقالوا إيه الفرق

وأشارت إلى أنها شعرت بالحزن بسبب الكلام السيئ الذي كُتب ضدها: «اتقالي اقعدي في بيتكم، ونزلوا صورتي جنب صورة أبو الهول وقالوا إيه الفرق، وإني شبه مايكل جاكسون، وده خلاني أفقد الثقة في نفسي، وكنت بقول أنا عايشة ليه، وكنت وحيدة ومعنديش علاقة عاطفية، وكنت بتمنى الموت».