أمطار بالسويس.. وانتظام حركة الملاحة في موانئ البحر الأحمر

سيطر طقس غير مستقر على محافظة السويس، اليوم الإثنين، منذ الساعات الأولى، حيث نشطت الرياح وظهرت الغيوم مع غياب للشمس وانخفضت درجة الحرارة، مما يشير إلى أن تلك التقليات في الطقس تنذر بسقوط أمطار خلال ساعات، وهو ما حدث بالفعل مع ساعات الصباح الأولى حيث تكرر سقوط الأمطار الخفيفة والمتقطعة وتكاثفت الغيوم المحملة بالأمطار.

انتظام الملاحة في موانئ البحر الأحمر

وفي نفس السياق انتظمت حركة الملاحة اليوم الاثنين، بالموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وانتظم معدل الشحن وتداول الحاويات والبضائع مع حركة دخول وخروج السفن على الأرصفة.

قال بيان أن هيئة موانئ البحر الأحمر قد اتخذت مختلف التدابير الاحترازية اللازمة مع التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك حرصا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

حركة التنقل منتظمة داخل المحافظة

انتظمت حركة التنقل داخل المدينة الباسلة وعلى الطرق الإقليمية التي تربط بين السويس بالمحافظات المجاورة، وانتظمت حركة سيارات وسائل النقل الداخلي بين أحياء المدينة الخمسة وبين القطاع الريفي ومناطق العين السخنة وعتاقة.

كما شهدت حالة الأسواق والبيع والشراء انتظاما ولم تتأثر بنشاط بانخفاض في درجة الحرارة، خاصة في الظل أو بالغيوم وتساقط الأمطار الخفيفة بشكل متقطع، كما انتظمت الامتحانات اليوم الإثنين في مدارس المحافظة والجامعة، ولم تصدر أية قرارات رسمية بتعطيل الدراسة حيث تشهد المحافظة طقس مستقر نسبيا بالمقارنة بمحافظات أخرى.

استعدادات لمواجهة تغيرات الطقس

وأعلنت المحافظة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات الجوية للقصوى حيث عقد اللواء عبد المجيد صقر أكثر من اجتماعًا مع مختلف الأطراف المعنية بالتعامل مع أية متغيرات سواء كانت الأحياء الخمسة بالمحافظة أو الكهرباء والصرف الصحي، وأكد على سلامة عمل بيارات المطر بالشوارع لمجابهة أي أمطار أو سيول.

وشدد المحافظ على المديريات والجهات المشاركة لمواجهة السيول بالتأكيد على جاهزية المعدات والسيارات، والتأكيد من كفاءتها وصلاحيتها بالإضافة إلى جاهزية الأفراد وأطقم العمل بها وتحديد موقعها، لافتا إلى متابعة ومراجعة جميع مخرات السيول والتنسيق مع الري والأحياء وغرفة عمليات محافظة السويس الرئيسية في أي متغير يطرأ.