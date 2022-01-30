إحباط محاولة تهريب 300 طربة حشيش بقيمة 3 ملايين جنيه في السويس

نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية لتهريب 300 طربة لمخدر الحشيش.

المتهم خبأ المضبوطات داخل جبس

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الفيوم) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في نقل وتهريب المواد المخدرة بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها مستخدماً سيارة نقل بمقطورة عبر إحدى المعديات لترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما «مخباة داخل حمولة جبس بالسيارة» - مبلغ مالى – هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (3 ملايين جنيه تقريباً).

بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.