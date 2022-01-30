«تعليم الإسكندرية» عن امتحان الإنجليزية للشهادة الإعدادية: متوسط

أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحان اللغة الإنجليزية اليوم الأحد، ولم تَرِد أي شكاوى إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني، أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية، بشأن مستوى الامتحان أو عدم وضوح الورقة الامتحانية، نظراً لكون امتحان اللغة الإنجليزية في مستوى الطالب المتوسط.

غرفة عمليات الإسكندرية

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية، في تصريحات صحفية، منذ قليل، على هامش متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العام والمهني للعام الدراسي 2021 / 2022 من خلال غرفة العمليات بالمديرية، أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا صباح اليوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي العام امتحانات مواد الجبر والتفاضل وحساب المثلثات والأحياء والفلسفة والمنطق على ثلاث فترات متتالية، وتستمر امتحانات الصفين الثاني والرابع من التعليم الفني.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد «سعد»، أنه أصدر تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان، حيث تقوم اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته، والتزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.

تقدير الدرجات بدقة

وفي سياق متصل، شدد «سعد» في تعليماته لمديري عموم الإداراته وموجهي عموم المواد ولجان النظام والمراقبة، على الدقة التامة في تقدير الدرجات ومراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات.