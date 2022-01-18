تعليم الإسكندرية: انتظام امتحانات مراحل النقل وسط إجراءات احترازية

تفقد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، بعض اللجان الامتحانية لصفوف النقل لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث يؤدي طلاب الصف الرابع امتحان مادة اللغة الأجنبية، ويؤدي طلاب الصف الخامس امتحان مادة اللغة الأجنبية، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية.

تعليم الإسكندرية تشدد على الإجراءات الاحترازية

وأكَّد مدير تعليم الإسكندرية، خلال جولته التفقدية، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن لمجابهة فيروس كورونا، ومراعاة الدقة التامة في تقدير الدرجات وعمليات الرصد والمراجعة.

سعد: لم تصل أي شكاوى لغرفة العمليات

وبدأ مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة الخنساء الإعدادية بإدارة شرق، كما تابع من خلال غرفة العمليات المركزية متابعة مديري عموم الإدارات التعليمية للعملية الامتحانية ومدى توفير بيئة آمنة للطلاب.

وأكد سعد، أنه لم ترِد أي شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم الرابع، حيث قام شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه بمتابعة مدرستي الشهيد محمد أحمد عطية دويدار الإعدادية والمشير عبد الحليم أبو غزالة رسمي لغات، وقامت همت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق بمتابعة مدارس «محمود تيمور الرسمية لغات وهاني الحسيني الابتدائية ومرسي مرسي درويش الإعدادية بنات والنور للمكفوفين بزيزينيا» فيما قامت علا سليمان مدير عام إدارة وسط بمتابعة مدارس «أبو العز الحريري الإعدادية، وعمرو بن العاص الابتدائية، ومدرسة سمير والعروة الوثقى الإعدادية».

كما قام سامي دياب مدير عام الجمرك بمتابعة مدارس «إسماعيل صبري ، وقاسم أمين ، ورأس التين الثانوية بنون»، وقام بسيوني محمد مدير عام غرب بمتابعة مدرستي طاهر بك الإعدادية بنون والعروبة الابتدائية، فيما قام عادل حسين مدير عام العجمي بمتابعة مدارس «مجمع أجيال الغد، وأمير الشعراء الابتدائية، وأمير الشعراء الإعدادية، ومركز الأسئلة بمجمع اللواء محمد نجيب الرسمي لغات».

وقام هشام عثمان مدير عام العامرية بمتابعة مجمع روفيدة الأسلمية الرسمي لغات، وقام محمد الرفاعي مدير عام برج العرب بمتابعة مجمع 25 يناير، ومصر الحرية الإعدادية.