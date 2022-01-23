«تعليم الإسكندرية» ترد على صعوبة امتحان الرياضيات: لم نتلق أي شكاوى

ضجة واسعة أثارها امتحان مادة الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثاني الذي عقد صباح اليوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري في مدرسة الرمل الثانوية بنات التابعة لإدارة شرق التعليمية بمحافظة الإسكندرية، بعد أن وصف عدد من الطلاب وأولياء الأمور الامتحان بأنه تعجيزي ويقيس مستويات متفوقة للغاية من الطلاب، موضحين لـ«الوطن»، أن جميع الأسئلة جاءت معقدة ولم تكن مباشرة، مبررين ذلك لوضعه من قبل المعلمين في المدرسة الأمر الذي أتاح لهم فرصة لوضع أسئلة معقدة.

الإدارة التعليمية نبهت على المدارس بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية

وردت همت أبو كيلة، مديرة إدارة شرق الإسكندرية التعليمية، على كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «إن الإدارة لم تتلقَ أي شكوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور منذ بداية عقد الامتحان»، موضحة أنه يمكن لأي طالب يرى أن الأسئلة جاءت معقدة للغاية أن يتقدم بشكوى رسمية للمدرسة ويتم تصعيدها للإدارة التعليمية والبت فيها على الفور بدلاً من الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت «همت» لـ«الوطن»، أن الإدارة التعليمية نبهت على جميع المدارس بضرورة الالتزام الكامل بمواصفات الورقة الامتحانية التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، موضحة أن الأسئلة تتنوع ما بين سهلة ومتوسط وأسئلة لقياس مستوى متميز من الطلاب، مؤكدة أن واضع الامتحان يوقع على إقرار بالتزامه بجميع المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وفي حالة مخالفتها يتم تحويله للتحقيق مباشرة.

تصحيح الامتحانات أولا بأول

وأكدت مديرة الإدارة أنه في حالة تقدم أي طالب بشكوى رسمية من صعوبة الامتحان يتم تشكيل لجنة من الإدارة التعليمية وإرسالها إلى المدرسة ومراجعة التزام واضع الامتحان بمواصفات الورقة الامتحانية وفي حالة مخالفته يتم إحالته للتحقيق، لافتة إلى أن الإدارة كثفت من تطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم جميع اللجان الامتحانية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

ونوهت همت أبوكيلة بأنه يتم تصحيح الامتحانات أولا بأول، مؤكدة أن أسئلة الامتحانات تنوعت ما بين المقالية والاختيار من متعدد التي تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم، مشيرة إلى أنه تم تدريب الطلاب في المدارس على نمط الأسئلة الجديدة خلال الفصل الدراسي الأول.