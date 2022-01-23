«تعليم الإسكندرية»: لم نرصد أي شكاوى في امتحانات الابتدائية اليوم

أجْرَى الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية لبعض اللجان الامتحانية لصفوف النقل لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021 / 2022، حيث أدى طلاب الصف السادس امتحان مادتي العلوم والتربية الدينية، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات اللغة العربية وتطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

وأكَّد مدير تعليم الإسكندرية، خلال جولته التفقدية، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير وتعقيم اللجان واستخدام أجهزة الكشف الحراري ومراعاة المسافات البينية والتباعد الاجتماعي الآمن لمجابهة فيروس كورونا، ومراعاة الدقة التامة في تقدير الدرجات وعمليات الرصد والمراجعة.

تفقد العملية الامتحانية في الإسكندرية

وبدأ مدير المديرية جولته التفقدية بمتابعة مدرسة توشكى الإعدادية بإدارة وسط التعليمية، ومدرسة الإسكندرية الثانوية الرسمية لغات بذات الإدارة، كما تابع من خلال غرفة العمليات المركزية متابعة مديري عموم الإدارات التعليمية الثماني للعملية الامتحانية ومدى توفير بيئة آمنة لأبنائنا الطلاب، ولم ترِد أي شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم .

جولات مديري إدارات مدارس الإسكندرية

فيما قام شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه بمتابعة مدرستي جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، ومحمود داود الإعدادية بنات، ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وقامت همت أبوكيلة مدير عام إدارة شرق بمتابعة مدارس (ثروت الرسمية لغات، والثغر الرسمية لغات، ومحمد سامي البارودي الثانوية الرسمية لغات)، فيما قامت علا سليمان مدير عام إدارة وسط بمتابعة مدارس (عباس الكيال الثانوية ، أبيس العاشرة الابتدائية ، وأبيس العاشرة الإعدادية).

كما تابع سامي دياب مدير عام الجمرك بمتابعة مدارس (أحمد لطفي الرسمية لغات ، الباب الأخضر الابتدائية ، والمرصد الإعدادية ، والمنشية الابتدائية)، وتفقد بسيوني محمد مدير عام غرب بمتابعة مدارس ( الطليعة الابتدائية ، والإخلاص الإعدادية بنات ، والورديان الثانوية بنات)، فيما قام عادل حسين مدير عام العجمي بمتابعة مدرستي (وادي القمر الابتدائية، وخديجة بنت خويلد الإعدادية والثانوية).

وتابعت هشام عثمان مدير عام العامرية بالمتابعة من خلال غرفة العمليات، وقامت هبة سليمان وكيل إدارة برج العرب بمتابعة مدارس (إسكان الناصرية الإعدادية، والواحة الخضراء الابتدائية، وشفيق الخشن الابتدائية).