الأرصاد تعلن موعد انكسار موجة البرودة الشديدة.. هل تتوقف الأمطار؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء، سيشهد تحسنا طفيفا في حالة الطقس على مناطق متفرقة من انحاء الجمهورية، حيث تقل فرص سقوط الأمطار على القاهرة والدلتا، في حين تستمر ما بين الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، ومحافظات الوجه البحري.

موعد انحسار المنخفض الجوي البارد

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن سقوط الأمطار اليوم، جاء نتيجة تعرض البلاد منذ مساء أمس الإثنين، لمنخفض سطحي على البحر المتوسط، قادما من السواحل الغربية للبلاد، ما أدى إلى تكاثر السحب الركامية ما بين منخفضة ومتوسطة، على كل من مطروح والسلوم، وقد صاحبها سقوط للأمطار.

وأوضحت منار، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه طوال فترات الليل، بدأ المنخفض في التوجه إلى الداخل، وصاحبه تكاثر للسحب الممطرة، على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا، وشمال الصعيد، وسيناء، والقاهرة الكبري، لنشهد طقسا باردا، وأمطارا على معظم الأنحاء، تراوحت ما بين خفيفة ومتفاوتة الشدة.

وأشارت إلى أنه من المنتظر، انحسار المنخفض الجوي، وحدوث تحسن في الأحوال الجوية بداية من غد الثلاثاء، على أن تعود درجات الحرارة، إلى معدلاتها الطبيعية، وتقل فرص سقوط الأمطار على القاهرة، ومناطق من الدلتا، لتتزايد فترات سطوع أشعة الشمس، في حين تستمر فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 15 10

الإسكندرية 16 11

دمنهور 15 10

بلطيم 16 08

وادي النطرون 15 10

طنطا 15 10

شبين الكوم 10 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

الزقازيق 15 10

المنصورة 15 10

الإسماعيلية 16 09

سيوة 17 05

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

السويس 16 09

العريش 16 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 09

كاترين 12 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 05

المنيا 16 05

أسيوط 16 04

سوهاج 17 05

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

قنا 17 06

الأقصر 19 07

أسوان 19 07

إدفو 20 07

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11