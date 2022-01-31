انخفاض جديد في درجات الحرارة.. والأرصاد تحذّر من السحب الممطرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار سقوط الأمطار بشكل متقطع على مدار اليوم في أماكن متفرقة على القاهرة الكبري، والسواحل الشمالية الغربية، والدلتا، وشمال الصعيد، ومدن القناة، وبعض المناطق من جنوب محافظات الوجه البحري، وسيناء، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح على شمال وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، مشيرة إلى أنّ درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل تتراوح بين 6 لـ7 درجات.

واضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ طقس اليوم يشهد أجواء شتوية بمناطق متفرقة من الجمهورية، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، لتكون أقل درجتين من أمس، ليصبح الطقس بارد نهارا على محافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، ومع بداية ساعات الليل يصبح الطقس شديدة البرودة على محافظات الجمهورية كافة، يصل إلى حد الصقيع على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، وتتكون الثلوج على سانت كاترين.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، نشرت عبر صفحتها على فيس بوك قبل قليل، خرائط الأقمار الصناعية، التي أشارت إلى استمرار تدفق السحب الركامية المنخفضة والمتوسطة الممطرة، على محافظات القاهرة الكبرى والدلتا، والسواحل الشمالية الغربية، ومدن القناة ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ومتفاوتة الشدة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة 15 10

الإسكندرية 16 11

دمنهور 15 10

بلطيم 16 08

وادي النطرون 15 10

طنطا 15 10

شبين الكوم 10 10

مطروح 15 10

السلوم 15 09

الزقازيق 15 10

المنصورة 15 10

الإسماعيلية 16 09

سيوة 17 05

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

السويس 16 09

العريش 16 09

رفح 16 09

رأس سدر 16 09

كاترين 12 02-

الطور 18 09

شرم الشيخ 20 13

الغردقة 20 12

مرسى علم 20 10

نخل 15 01

نويبع 17 11

طابا 15 10

الفيوم 16 03

بني سويف 16 05

المنيا 16 05

أسيوط 16 04

سوهاج 17 05

أبو سمبل 19 07

الوادي الجديد 19 04

شلاتين 22 11

قنا 17 06

الأقصر 19 07

أسوان 19 07

إدفو 20 07

أبو رماد 21 11

حلايب 20 12

رأس حدربة 20 11