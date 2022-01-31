أرخص 6 أماكن لشراء الكتب بمعرض الكتاب 2022.. خصومات تصل لـ50%

يتنافس العارضون ودور النشر، في تقديم أفضل أسعار الكتب والمطبوعات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تستمر فعالياته إلى يوم 7 فبراير الجاري بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، وتسهيلًا على الجمهور ومحبي القراءة، تقدم «الوطن» أبرز الأماكن التي تقدم تخفيضات وعروض في معرض الكتاب، على النحو التالي:

مبادرة ثقافتك كتابك التابعة لوزارة الثقافة

مبادرة «ثقافتك كتابك»، أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، خلال الدورة السابقة من معرض الكتاب؛ للتشجيع على القراءة والاطلاع واقتناء الكتب على طريق تطوير الوعي وإثراء الفكر الجمعي.

وتضم المبادرة، مجموعة متميزة من إصدارات قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، ولا يتجاوز سعر الكتاب فيها 20 جنيها.

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جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة

تبدأ أسعار الكتب بجناح الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض الكتاب، من جنيه واحد حتى 30 جنيها.

وتباع سلسلة النشر الإقليمي من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بجنيه واحد.

المركز القومي للترجمة

يطرح المركز القومي للترجمة، إصداراته بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بخصم 50% لـ«جميع طلاب الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، كل طلاب الثانوية العامة بموجب البطاقة الشخصية، أعضاء نقابة الأطباء بموجب كارنيه النقابة، أعضاء نقابات المهن السينمائية والتمثيلية والموسيقية، ذوي الهمم».

ويضم المركز الأيضًا خصم 40% للفئات لـ«أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد المصرية، جميع طلاب الدراسات العليا بالجامعات، أعضاء نقابة الصحفيين، العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، العاملون بوزارة الثقافة المصرية، أعضاء اتحاد الكتاب المصريين، المنتسبون للقضاء والجيش والشرطة، كل أصحاب المعاشات من الفئات السابقة».

كما يقدم المركز، خصم 25% لكل فئات الجمهور طوال فترة المعرض.

دار نهضة مصر

أعلنت دار نهضة مصر، في بيان صحفي، باقة متنوعة من العروض الخاصة والخصومات، تصل إلى 40% على جميع الإصدارات من الكتب الثقافية وكتب الأطفال، و30% على الإصدارات الحديثة، كما تقدم خصومات تصل إلى 80% من خلال جناح خاص في صالة «2» للكتب المخفضة بفئات تبدأ من 5 جنيهات وتصل إلى 35 جنيهًا بحد أقصى.

الدار المصرية اللبنانية

تقدم الدار المصرية اللبنانية، خصم 50% على بعض الإصدارات، وخاصة أعمال الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، وقسم آخر لأسعار مميزة تصل إلى 15 جنيه للكتاب.

دار الشروق

تقدم الدار تخفيضات 40% على كتب بهاء طاهر، وأعمال جمال الغيطاني وخيري شلبي.