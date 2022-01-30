«الثقافة»: الدار المدعية إغلاقها لم تشارك في معرض الكتاب من الأساس هذا العام

قالت إدارة معرض القاهرة للكتاب، إن ما أقدمت عليه دار «الشبكة العربية للأبحاث والنشر»، يعد تدليسا وتزييفا للحقائق، إذ أنها لم تشارك في معرض هذا العام من الأساس، ووضعها «بوستر» يوضح مشاركتها، ما هو إلا أكاذيب فقط.

وأصدرت وزارة الثقافة، بيانا بعنوان «حين يصبح التزييف عنوانا»، لتوضيح ما حدث في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد لجوء إحدى دور النشر للتزييف والتدليس على جمهور المعرض، جاء فيه:

ما حدث من الدار المذكورة تدليس وتزييف

ساء إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ما حدث من إحدى دور النشر غير المشاركة بالأساس بالمعرض في دورته الثالثة والخمسين، حيث قامت دار «الشبكة العربية للأبحاث والنشر» بالتدليس والتزييف على جمهور المعرض وإدارته، بعد أن احتلت موقعا شاغرا لإحدى دور النشر المشاركة بالمعرض، واضعةً ملصقا على لوحة الدار، بتصميم وألوان مشابهة لألوان وتصميم معرض هذا العام.

وأضاف البيان: وكانت إدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب، سلمت «دار جنة الأطفال (السورية)» مساحتها (٩ أمتار)، التي تعاقدت عليها هذا العام، وفقا للقواعد المنظمة، بعد تأخر كتب الدار في الوصول إلى الجناح المخصص لها، قبل انطلاق دورة هذا العام، وفقا للمواعيد المحددة، وأخطرت إدارةُ المعارض هذه الدار السورية المشاركة، برفض أية توكيلات داخل جناحها، نظرا لأن مساحة التسعة أمتار لا تتيح لأية دار حيازة توكيل، وفقا للقواعد الموضحة بكراسة الشروط.

إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب تكتشف التزييف

وأثناء إحدى حملات التفتيش المستمرة داخل أرض المعرض، اكتشفت إدارة المعارض عملية، تزييف تمثلت في قيام دار «الشبكة العربية»، بوضع ملصق لها على لافتة «دار جنة الأطفال» (كما هو موضح بالصورة)، ومن ثمَّ تعاملت إدارة المعارض مع الواقعة على الفور، وفقا للقوانين المنظمة، واتخذت كل الإجراءات حيال عملية التزييف، التي قامت بها الدار، ولعل الأغرب، هو تصوير المزيفين للأمر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بأنه إغلاق قسري، وافتئات من المعرض وإدارته ووزارة الثقافة المصرية.

وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ تصدر هذا البيان العاجل، لتؤكد على أنها لا يمكن لها قبول أية محاولة للتزوير أو التزييف أو تجاوز القانون، وحرصها الدائم على وضع الحقائق بشفافية أمام الرأي العام أولا بأول، وإدارة المعرض تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءاتها القانونية حيال هذا الأمر.