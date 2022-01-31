«عبد التواب يوسف» مترجِما ومترجَما في ندوة بمعرض الكتاب .. غدا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، يُنظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع كل من الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أنور مغيث مقرر لجنة الترجمة بالمجلس، ندوة بعنوان «عبد التواب يوسف.. مترجما ومترجَمَا»، في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير، بالقاعة الرئيسية (بلازا 1) بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس في إطار البرنامج الثقافي للدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

تفاصيل ندوة عبدالتواب يوسف

تدير الندوة الدكتورة كرمة سامي، مديرة المركز القومي للترجمة، ويشارك بها «الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف عضو لجنة الترجمة بالمجلس، والدكتور مكارم الغمري عضو لجنة الترجمة بالمجلس، والدكتور وليد طلبه أستاذ الأدب بكلية الألسن جامعة عين شمس».

أبرز المعلومات عن عبدالتواب يوسف

وتم اختيار الكاتب عبدالتواب يوسف، شخصية معرض كتاب الطفل هذا العام، وعبد التواب يوسف، أحد أبرز رواد الكتابة للطفل في العالم العربي، وهو أول الداعين لإقامة أول مؤتمر لثقافة الطفل عام 1970، كما أنشأ أول جمعية لثقافة الأطفال، كما أنه أول من قدم عملًا إذاعيًّا للأطفال.

وهو من مواليد 1928 بمركز الفشن في محافظة بني سويف، حصل على بكالوريوس علوم سياسية من جامعة القاهرة، ثم عمل مشرفًا على برامج الإذاعة المدرسية بوزارة التربية، بعد تخرجه في الجامعة، وترأس قسم الصحافة والإذاعة والتليفزيون إلى أن تفرغ للكتابة للأطفال عام 1975.

وبحسب الموقع الرسمي للأديب الراحل عبد التواب يوسف فقد ألَّفَ 595 كتابًا، من بينها 125 كتابًا للأطفال، و40 كتابًا للكبار، وتُرجمت بعض كتبه إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والفارسية والإندونيسية والصينية والماليزية.