الأرصاد تعلن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: رياح وأمطار على معظم المحافظات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات بحالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة، حيث أكدت استمرار الطقس المائل للبرودة، خلال ساعات النهار، على أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا، مع استمرار نشاط الرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة.

طقس الثلاثاء

حيث إن طقس غدا الثلاثاء يشهد أتربة عالقة على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية، ووسط سيناء، ومدن القناة، بالإضافة إلى استمرار نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة، أحيانا على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء

وعن طقس الأربعاء، يستمر نشاط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة، وعلى فترات متقطعة.

وبالنسبة لطقس الخميس القادم، فيشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحب ذلك سقوط للأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء مع استمرار نشاط الرياح، الذي يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتشهد حالة الطقس أيضا أضطرابا في حركة الملاحة البحرية، على البحر المتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 1 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 06.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 07.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 2 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية : درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 08

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 3 فبراير.

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 10.

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 09