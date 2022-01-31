تفاصيل أول مدرسة للتكنولوجيا الزراعية في توشكى.. مكافآت وإقامة دون مصاريف

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة سوف تفتتح قريبا أول مدرسة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، بمنطقة توشكى، للتخديم على المشروع القومي الخاص بالاستصلاح الزراعي لمليون فدان، لتوسيع الرقعة الزراعية في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المختلفة.

أول مدرسة متخصصة في التكنولوجيا الزراعية

قال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المدرسة سوف تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وسيكون فيها تخصصات مختلفة، مثل: التكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا إنتاج الأخشاب من النخيل، وتخصصات أخرى كثيرة، لتوسيع استخدام التكنولوجيا في الزراعة، وحصد الإنتاج، وغيرها.

إقامة كاملة على نفقة المدرسة

أشار المصدر، إلى أن المدرسة ستكون داخلي، بمعنى أنه سيتم توفير أماكن للإقامة الكاملة للطلاب على نفقة المدرسة، ولن يتحمل الطالب أي تكاليف، بحيث تكون مثل مدرسة الضبعة النووية في خدماتها السكنية للطلاب المقبولين فيها، وستقبل طلابها من مختلف المحافظات، ويتم اختيارهم وفق المجموع والاختبارات الأخرى.

مكافأة شهرية 500 جنيه لتحفيز الطلاب

أكد المصدر، أنه سيتم منح مكافأة شهرية للطلاب المقبولين في المدرسة، نظير التدريبات العملية، بحيث يتم تحفيزهم أثناء فترة دراستهم بالمدرسة، وستكون المكافأة أعلى من 500 جنيه، بحيث يوفروا احتياجاتهم الشخصية، لكنهم لن يتحملوا أي تكاليف طوال فترة دراستهم، ولحين التخرج بعد 3 سنوات.

وتتوقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يصل عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في العام الدراسي المقبل، إلى 40 مدرسة تكنولوجية، وستكون خارج نطاق إقليم القاهرة الكبرى، لتخدم طلاب باقي المحافظات، مثل الدلتا وجنوب مصر، لافتة إلى أنه من المخطط الاتفاق على إنشاء عددا من المدارس في نطاق الصعيد قريبا، على أن تكون البداية في أسيوط والمنيا.