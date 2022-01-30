شرط جديد للقبول بمسابقة الـ30 ألف معلم: التعيين حسب مقر السكن

يبحث الكثير من الخريجين الراغبين في التقدم لمسابقة المعلمين التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، حول مدى إمكانية التقدم على وظيفة في أي تخصص من خارج المحافظة، أو الإدارة التعليمية، وبعد ضمان الوظيفة يبدأ إجراءات النقل أو الندب إلى مقر سكنه الأصلي.

وأكّد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنَّه مع الإعلان عن ضوابط التقدم لمسابقة الـ30 ألف معلم بعد 6 أسابيع من الآن، سيكون هناك اشتراطات خاصة تتضمن منع الغرباء عن المديرية التعليمية، أو المحافظة بمعنى أدق، من التقدم على أي تخصص مطلوب في محافظة أو إدارات ومديريات تعليمية أخرى.

منع «الغرباء» من التقدم للتخصص المطلوب بالمحافظة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنَّ الأولوية القصوى ستكون من أبناء المنطقة السكينة نفسها، أي الإدارة التعليمية، وعدم التفكير في الاستعانة بخريجين من إدارات ومديريات أخرى للتقدم على أي تخصص في مسابقة المعلمين، لمنع حدوث أزمة مستقبلية تتعلق بالنقل والندب، بدعوى العمل إلى جانب مقر سكن الأسرة.

أشار المصدر إلى أنَّ من يتقدم من خارج الإدارة، أو المديرية على تخصص في إدارة أخرى، بالطبع سيطلب ندبه أو نقله بعد ذلك إلى مدرسة قريبة من مقر سكنه الأصلي، وهناك تتكرر نفس أزمة العجز، والوزارة لا تريد حدوث ذلك، حتى لا تتكرر بعض الأخطاء التي وقعت في مسابقات توظيف معلمين سابقة، بأن كانت عامة ومتاحة للجميع دون ربطها بمقر السكن.

ربط التقدم للمسابقة بمحل السكن لمنع الندب والنقل بعد ضمان التعيين

وحول طريقة تنفيذ هذه الضوابط، قال المصدر، إنَّه سيتمّ ربط التقدم للمسابقة، في مختلف التخصصات، بمحل السكن، لمنع الندب أو التحويل بعد التعيين رسميًا، وفي الغالب سيكون الشرط الأهم أن يكون مقر السكن مدون في بطاقة الهوية الشخصية للمتقدم، ولا يكون مر على استخراج البطاقة أقل من 6 أشهر على الأقل للتأكّد من صحة إقامته بالمنطقة نفسها، أي الإدارة التعليمية.