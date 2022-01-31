غدا.. البرلمان الليبي يبدأ تسلم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن بدء تسلم ملفات المرشحين لـ رئاسة الحكومة الليبية الجديدة، اعتبارا من غد الثلاثاء، قائلا إن البرلمان قرر استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، بعد التأكد من توافر الشروط المطلوبة، وأبلغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس بذلك.

13 شرطا لرئاسة الحكومة الليبية

قال «صالح»، في حديثه خلال جلسة عقدت، اليوم الإثنين، إن المجلس حدد في جلسته السابقة، نحو 13 شرطا يجب توافرها في المرشح لرئاسة الوزراء، وهي: أن يكون مسلما، ويمتلك الجنسية الليبية، ومن أبوين ليبيين مسلمين، ولا يحمل جنسية دولة أخرى، وغير متزوج من غير ليبية أو متزوجة من غير ليبي، بالإضافة إلى أن عمره لا يتعدى عند الترشح سن الـ 35 عاما، يكون حاصل على مؤهل عال على الأقل أو ما يعادله من جامعة أخرى معتمدة، كما يقدم شهادة حسن السير والسلوك، ولا يكون محكوم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

اقرأ أيضا سيف الإسلام القذافي يطلق مبادرة سياسية جديدة في ليبيا

وبحسب شبكة «سكاي نيوز» العربية، يجب أن يكون المرشح ذو صحة جيدة لممارسة مهامه، ويقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه مرة أخرى للانتخابات المقبلة، وتقديم استقالته قبل الترشح، ووفقا للقوانين المنظمة لعمل المرشح، يجب أن يحصل على تزكية من 25 نائبا من أعضاء مجلس النواب.

«النواب» يسعى لإنهاء المرحلة الشبه الانتقالية

ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر، ردا على تصريحات رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك موافقة واسعة بين أغلبية النواب بشأن قرار إعادة تشكيل الحكومة، مشددا على أن مجلس النواب يسعى إلى إنهاء المرحلة الشبه الانتقالية الحالية بالبلاد، وذلك من خلال انتخاب سلطة تنفيذية وتشريعية جديدة بالاقتراع الشعبي المباشر، معربا عن ضرورة هذه الخطوة وذلك من أجل وضع أساس كامل للدولة.