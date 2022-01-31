«الغمري»: الحجر الصحي بالسعودية يؤثر على أسعار برامج العمرة الاقتصادي

قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إن تطبيق الحجر الصحي المؤسسي، على المعتمرين المصريين المسافرين لأداء العمرة هذا العام، فور وصولهم للمملكة العربية السعودية، سيرفع من أسعار برامج العمرة.

برنامج العمرة الاقتصادية لن يقل 40 ألف جنيه

وأشار الغمري لـ«الوطن»، إلى أن أقل سعر لرحلات العمرة هذا العام لن يقل عن 40 ألف جنيه، بالنسبة للبرامج الأقتصادية، مشيرا إلى أن غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام، ستتجه لتنظيم برامج 5 نجوم، حتى تستطيع تغطية مصروفات العمرة، وتحقيق هامش ربح بسيط، فى ظل قلة أعداد التأشيرات المخصصة لكل شركة.

13 تأشيرة عمرة لكل شركة خلال رجب

أضاف عضو مجلس غرفة شركات السياحة السابق، أنه من المتوقع أن تبلغ حصة كل شركة منظمة لرحلات العمرة لهذا العام، نحو 13 تأشيرة عمرة خلال شهر رجب، بينها تأشيرة سيتم تخصيصها للمشرف المرافق للمعتمرين، ما يرفع التكاليف الخاصة ببرامج العمرة للعام الجاري، الذى سيكون الأغلى تاريخيا.

انطلاق الرحلات في النصف الثاني فبراير المقبل

كشف الغمري، أن رحلات العمرة لهذا العام، لن تنطلق قبل النصف الثانى من شهر فبراير الجاري، لعدم إعلان غرفة شركات السياحة، قيمة رسوم التأمين الصحي الإجباري على كل معتمر حتى الآن، فضلا عن عدد من الرسوم الأخرى التي تدخل ضمن البرنامج، مشيرا إلى أنه من المتوقع إعلان تلك الرسوم خلال الأسبوع الجاري.

وأوضح عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة السابق، أنه رغم إعلان وزارة السياحة والآثار، أن رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق يوم الخميس المقبل، إلا أن شركات الطيران الناقلة لرحلات العمرة حتى الآن لم تعلن أسعار تذاكر العمرة.

ولفت علاء أبوزينة عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن العديد من شركات السياحة التي أعلنت أسعار برامج العمرة خلال الأيام الماضية، ستضطر إلى تعديلها، بسبب زيادة رسوم الحجر الصحي، موضحا أن موسم العمرة هذا العام من أصعب المواسم، من حيث آليات التشغيل، في ظل قلة أعداد التأشيرات المخصصة للمعتمرين المصريين، إضافة إلى ارتفاع أسعار البرامج.