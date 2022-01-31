أهالي بنها عن وفاة شقيقين مسمومين: أطيب شباب المنطقة (فيديو)

تكثف أجهزة أمن القليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة مصرع شقيقين مسمومين في ظروف غامضة بمنطقة الشدية ببنها، حيث عثرا عليهما متوفيين مع وجود آثار قيئ بشقة إقامتهما بالمنطقة، إذ سيطرت حالة من الانهيار بين أسرة المتوفيين وأصدقائهما وشباب المنطقة.

وانتقلت «الوطن» لمكان الحادث وأجرت بثًا مباشرًا حول تفاصيل واقعة مصرع وفاة شقيقي بنها في ظروف غامضة، حيث أكد أهالي منطقة الشدية، أنهما من أطيب شباب المنطقة، مرجحين أن السبب الرئيسي في الواقعة هو التسمم الغذائي.

وطالب أهالي المنطقة، بشن حملات على مطاعم المنطقة للكشف عن وجود أغذية فاسدة من عدمه بعد تداول أنباء عن شراء الشقيقين وجبة طعام من أحد مطاعم المنطقة قبيل الحادث.

فحص كاميرات المراقبة

وشكلت أجهزة أمن القليوبية فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، حيث بدأت الجهود لكشف غموض الواقعة من خلال فحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمنطقة للوصول لأسباب الواقعة.

فيما كشفت المعاينة لمكان الحادث، أن عمة المتوفيين شكت في اختفائهما لمدة طويلة بعد أن قام الشقيق الأكبر «محمد. م. ب» ترزي بشراء وجبة طعام قبيل العثور على جتثه هو وشقيقه «طارق. م. ب» ترزي، حيث تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية في الجثتين، كما عثر على كافة متعلقاتهما ووجود آثار قيئ.

التصريح بدفن جثماني شقيقي بنها

وأمرت جهات التحقيق المعنية بالتصريح بدفن الشقيقين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، حيث تجمع العشرات من الأهالي أمام مشرحة مدينة بنها بالمستشفى التعليمي، وجهز الجثمانين للدفن في مقابر العائلة وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

جيران المتوفيين كانا أطيب شباب المنطقة

وقال خالد هاشم، أحد جيران المتوفيين، إن حالة حزن سادت المنطقة بعد علمهم بالخبر، مؤكدًا أنه فوجئ أمس باكتشاف الواقعة، بعد تجمع الأهالي على صريخ عمه المتوفيين عقب اكتشاف الواقعة.

وأضاف، أنهم يعملان في القاهرة ويأتيان على فترات متقطعة في إجازات، وانهما كانا من شباب المنطقة المحترمين وهو الأمر الذي أحزن الجميع عليهما، مشيرًا إلى أنه سمع انهما ماتا بسبب التسمم.

تفاصيل البلاغ بالعثور على الجثتين

وكان قد تبلغ لقسم أول بنها من موظف مقيم بمنطقة منشيه النور ببنها باكتشافه وفاة شقيقيه داخل مسكنهما بالشدية، حيث تبين وفاة كلا من «محمد. م» ترزي و«طارق. م» وتم نقلهما لمشرحة مستشفى بنها لبيان سبب الوفاة.

وبسؤال المبلغ وخال المتوفيان، أقرا برؤيتهما للمتوفيان حال عودتهما من العمل قبيل اكتشاف الجثتين ولم يشتبها جنائيا في وفاتهما.