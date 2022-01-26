محافظة القاهرة تعلن رفع حالة الطوارئ للتعامل مع الأمطار

أعلنت محافظة القاهرة، حالة الطوارئ، للتعامل مع الأمطار المتوقع سقوطها اليوم الأربعاء، بسرعة شفط أي تجمعات للمياه وحل أي مشاكل تواجه المواطنين.

وأوضحت المحافظة، في بيانها، الخط الساخن 15496، للإبلاغ عن أي تراكمات لمياه الأمطار، مشيرة إلى أنه يكمن لجميع سكان محافظة القاهرة، الاتصال على هذا الرقم، عند مواجهة أي مشكلة بسبب تمركز مياه الأمطار، ومن ثم سيتم التواصل معهم على الفور لحل الشكوى.

رفع درجة الاستعداد

من جانبه، صرح اللواء خالد عبد الغفار، محافظ القاهرة، عن التنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتنفيذ التحويلات المرورية، إذ تم وضع خطة لحل مشكلة التكدس أو الازدحام المروري، الناتج عن سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار.

وأشار محافظ القاهرة، فى بيانه، إلى ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، وذلك في إطار خطة رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه على مدار الساعة، موضحا أن تم الحرص على انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء محافظة القاهرة.

ونوه بضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع المحافظة، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية والغدارة العامة لمرور القاهرة.

تعليمات محددة

ويأتي ذلك بجانب تنفيذ خطة توزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات، إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

كما أكد محافظ القاهرة ضرورة قيام رؤساء الأحياء ومسئولي الإنارة المركزية بمراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من إغلاق فتحات صيانة الأعمدة وعدم وجود كابلات أو أسلاك مكشوفة حرصًا على حياة المواطنين، أثناء سقوط الأمطار.

ولفت إلى أنه يتابع الإجراءات التى اتخذتها جميع الأحياء وشركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار.