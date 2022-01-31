«الشورى السعودى» يوافق على تغيير النشيد الوطني وتعديل العلم

وافق مجلس الشورى السعودي، اليوم الإثنين، بالأغلبية على مشروع تعديل نظام العلم والشعار والنشيد الوطني، المقدم للمجلس من أحد الأعضاء، وفق المادة 23، وذلك حسبما ذكرت صحيفة «سبق» السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التعديل يأتي لمواكبة الحراك الكبير الذي تشهده المملكة في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ تولي الملك سلمان، وولي عهده محمد بن سلمان صاحب رؤية المملكة 2030، والتي تسعى لمراجعة وتطوير العديد من الأنظمة، والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030.

حاجة إلى سد الفراغ التشريعي

أفادت «سبق» أن نظام العلم قد مضى على صدوره 50 عاما، وأنه وفقا لمقدم التعديل للمجلس، فإن هناك حاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به باعتباره متطلبا هاما، وفقا للنظام الأساسي للحكم في المادة الرابعة منه، بالإضافة لضرورة تغير الضوابط المحددة لاستخدام شعار الدولة مع تحديد العقوبات التي تطبق في حال تم المخالفة.

ضبط المتهمين بإهانة العلم السعودى

كانت الشرطة السعودية، قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن ضبط المتهمين بإلقاء العلم السعودي في القمامة، بعد تدخل عاجل من النيابة العامة. وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، فإن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة قبضت على 4 مقيمين من الجنسية البنجلادشية، لإساءتهم للعلم الوطني.

وتعود القصة لظهور مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي للعلم السعودي وهو ملقى في القمامة، وعبر بعض النشطاء عن غضبهم، داعين لفتح تحقيق ومعاقبة صاحب الواقعة.

وأظهر الفيديو، علم السعودية ملقى على الأرض وقد جُمع بداخله العديد من الأغراض والنفايات، إذ تم حشوه من الداخل بأغراض قديمة وربطه من أعلى ورميه على الطريق.