وداع حزين لشقيقين أصيبا بالتسمم في ظروف غامضة ببنها

شيع أهالي منطقة «الشدية» بمدينة بنها في محافظة القليوبية، قبل قليل، جثماني الشقيقين «محمد» و«طارق ج. ب.»، اللذين لقيا مصرعهما إثر تناول مادة سامة، مساء أمس الأحد، حيث سادت حالة من الحزن على الفقيدين، وعبر العديد من الأهالي عن حزنهم لوفاة الشابين، اللذين وصفهما عدد من المشاركين في الجنازة بأنهما كانا يتمتعان بخلق حسن وسمعة طيبة، ويعيشان مع والدهما ووالدتهما المريضين.

فريق بحث لكشف غموض الواقعة

في سياق متصل، تواصل اجهزة أمن القليوبية جهودها المكثفة لكشف غموض واقعة مصرع الشقيقين داخل منزلهما بمدينة بنها، حيث عثر عليهما متوفين مع وجود أثار قيء في مكان العثور عليهما بشقة إقامتهما بمنطقة «الشدية»، حيث سيطرت حالة من الإنهيار على أسرة المتوفين وأصدقائهما وشباب المنطقة.

وشكلت أجهزة الأمن بالقليوبية فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة، حيث بدأت الجهود من خلال فحص كاميرات المراقبة المتواجدة بالمنطقة، للوصول إلى آخر مشاهدات للمتوفين قبل اكتشاف الواقعة.

التصريح بدفن جثتي الشقيقين

وأمرت جهات التحقيق المعنية بالتصريح بدفن جثماني الشقيقين، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وتجمع العشرات من الأهالي أمام مشرحة مدينة بنها بالمستشفى التعليمي، حيث جرى تجهيز جثمانيهما للدفن في مقابر العائلة، فيما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان قد تبلغ لقسم شرطة أول بنها من موظف مقيم بمنطقة «منشيه النور» ببنها، باكتشافه وفاة شقيقيه داخل مسكنهما بمنطقة «الشدية»، حيث تبين وفاة كل من «محمد ج. ب.»، ترزي، وشقيقه «طارق»، عامل، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحه مستشفى بنها، لبيان سبب الوفاة.

وبسؤال المبلغ وخال المتوفين، أقرا برؤيتهما للشابين حال عودتهما من العمل، قبل قليل من اكتشاف جثتيهما، ولم يشتبها جنائياً في وفاتهما.