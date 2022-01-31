ختام دورة الارتقاء بالأداء المهني وتكرم منسقي البرلمان بكفر الشيخ

اختتمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، دورة الارتقاء بالأداء المهني لمشرفي ومنسقي البرلمان، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وإشراف محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

محاضرات نقاشية للمنسقين والمشرفين

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن دورة الارتقاء المهني تضمنت محاضرات نقاشية للمنسقين والمشرفين مع مديري إدارات الهيئات الشبابية والموارد البشرية والشؤون المالية، كما تناولت أهم المعلومات والخطوط العريضة للعمل، مؤكداً أن تلك الدورة تهدف لنقل الخبرات والتواصل بين الأجيال، حتى لا تحدث فجوة عند خروج أصحاب الخبرات للمعاش، وكان لابد من تنظيم مثل هذه الدورات لإعطاء الخطوط العريضة لكيفية أداء العمل بكفاءة ونجاح قدر الإمكان.

الدورة على مرحلتين لرفع كفاءة العاملين

وأضاف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، أنه لابد لكل موظف بالقطاع الحكومي أن يقرأ ويطلع ويعلم الكثير من المهارات العملية والقوانين واللوائح التنفيذية المتعلقة بعمله، والاستفادة من أصحاب الخبرات قبل خروجهم للمعاش، معتبراً أنهم كنز حقيقي داخل أي مؤسسه، مشيراً إلى أن تلك الدورات هي إحدى آليات بناء طريق مهني قائم على المعرفة، وعلى الإنسان أياً كان عمله، أن يسعى ولكن دون ضرار، وأن يؤمن بأن لكل مجتهد توفيق وجزاء لن يضيع.

وأوضح الدكتور عزت محروس أن تلك الدورة التدريبية، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ لرفع كفاءة مشرفي البرلمان، تضمنت مرحلتين، الأولى كانت رفع كفاءة العاملين بديوان مديرية الشباب والرياضة، والمرحلة الثانية كانت لرفع كفاءة منسقي ومشرفي البرلمان والتعليم المدني بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب بالمحافظة.