الكهرباء تبدأ تحصيل فواتير الاستهلاك لشهر فبراير 2022 غدا

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير 2022، سيبدأ تحصيلها غدا، على مستوى شركات توزيع الكهرباء في جميع المحافظات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، انتهت اليوم من مراجعة فواتير استهلاك الكهرباء عن شهر فبراير للعدادات التقليدية والقديمة والبالغ عددها 27 مليون عداد، واستبعاد القراءات الشاذة غير المعبرة عن استهلاك المواطنين الفعلي.

وأوضح أن الإدارات الرئيسية بالشركات وزعت فواتير استهلاك الكهرباء على الفروع، وتسليمها للمحصلين لبدء عملية التحصيل غدا الأربعاء، الموافق أول شهر فبراير 2022.

تقسيط المديونية المتراكمة

وأشار إلى صدور تعليمات من وزارة الكهرباء لجميع شركات توزيع الكهرباء، بتقديم كل التسهيلات للمواطنين الراغبين في تقسيط المديونيات خاصة من محدودي الدخل «صغار المشتركين»، الذين تتراكم عليهم من خلال فواتير الاستهلاك، ولم يتمكنوا من سدادها عن طريق تقسيط المديونية، طبقا للوائح والقوانين لمن يصعب عليه السداد على 12 شهرًا، أو 24 شهرًا دون فوائد.

كيفية سداد مديونية فواتير الاستهلاك

واستعرض المصدر الأوراق والمستندات المطلوبة والإجراءات والخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون لجدولة أو تقسيط مديونيات استهلاك الكهرباء، بجميع فروع شركات التوزيع، وهي:

- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة، وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

الإجراءات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء

- استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة، وملء البيانات الموجودة به.

- دفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- جدولة باقي المديونية كحد أقصى على 24 شهرا.