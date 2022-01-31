حملات لإزالة المخالفات وإعادة الانضباط بشوارع العجوزة (صور)

شنت أجهزة حي العجوزة، بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حمله مكبرة اليوم الاثنين، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة الإشغالات وإيقاف أعمال البناء المخالفة، وإزالة اللافتات غير المرخصة بالشوارع، وتركيب وصيانة أعمدة الإنارة، وصيانة الكشافات، بهدف إعادة الانضباط لشوارع الحي.

إيقاف أعمال تعديلات مخالفة بدون تصريح وإيقاف تعلية سور عقار

وأشار حي العجوزة، في بيان أصدره مساء اليوم الاثنين، إلى أن أجهزة الحي، برئاسة اللواء ياسر سامى مدين، قامت بشن حملة مكبرة بقطاع العجوزة وأرض اللواء، شملت عدة شوارع بنطاق حي العجوزة، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن إيقاف أعمال تعديلات مخالفة بدون تصريح بمحل تجاري بشارع شاهين بالعجوزة، وأيضاً إيقاف أعمال تشطيبات داخلية بدون تصريح، بشارع 26 يوليو، بالإضافة إلى إيقاف تعلية سور بعقار بشارع السلام من شارع ترعة المجنونة بأرض اللواء، وتم مصادرة كافة المعدات المستخدمة في المخالفة.

مصادرة محتويات متنوعة لـ3 مراكز مساج مخالفة بدون ترخيص

وأكد حي العجوزة، بحسب البيان، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ومصادرة محتويات متنوعة لعدد 3 مراكز مساج مخالفة بدون ترخيص بشارع جامعة الدول العربية وميدان سفنكس وشارع الدري، لافتاً إلى أنه أثناء سير الحملات، تم إزالة لافتات إعلانية بدون تصريح بشارع أحمد عرابي وشارع 26 يوليو وميدان لبنان، ومصادرة عدد 2 سقالة بدون ترخيص بشارع السودان، بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين، كما تم مصادرة البطاقات لأصحاب المحال التجارية المخالفة لمواعيد الغلق بشارع جزيرة العرب وشارع أحمد عرابي وشارع السودان.

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أعمدة إنارة جديدة أسفل كوبري ميدان لبنان

وأشار حي العجوزة، في البيان، إلى أن أجهزة الحي قامت بتركيب أعمدة إنارة جديدة، وتأسيس داكت تمهيداً لتركيب كشافات للأعمدة، أسفل كوبري ميدان لبنان، تماشياً مع أعمال التطوير الجارية بالميدان.