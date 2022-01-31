الفائزة بعضوية الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى: المجال أصبح موضوع الساعة

قالت الدكتورة نجوى خميس، استشاري التحاليل الطبية ومكافحة العدوى بجامعة عين شمس، التي فازت بعضوية الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، إن الجامعة تقود هذا التخصص من سنة 1989 لأن أول قسم لمكافحة العدوى نشأ في المستشفى التخصصي بالجامعة ومنذ هذا الوقت يعملون على تطوير هذا التخصص في المستشفيات ويداومون على حضور المؤتمرات والفعاليات الدولية، وفي سنة 2011 اختيرت لتمثيل مصر ومنطقة شرق المتوسط.

أهمية مجال مكافحة العدوى

وتابعت «خميس»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت اليوم الاثنين، أنها بدأت المشوار مع الاتحاد في 2011 واستمرت عشر سنوات، انتهت في 2021 وتخللها أنها تولت منصب أمين عام، وهذه كانت أول مرة يتولى هذا المنصب شخص من مصر وشرق المتوسط، لافتة إلى أن مسألة مكافحة العدوى تعتبر «موضوع الساعة» والإجراءات الاحترازية التي يتبعها المواطنون في جائحة فيروس كورونا ليست إلا جزءًا منه، وفي الوقت الحالي تطور الموضوع كثيرًا.

ولفتت استشاري التحاليل الطبية ومكافحة العدوى بجامعة عين شمس، إلى أن الدكتورة جيهان فهمي فازت بالعضوية، ولأول مرة يكون هناك تمثيل مصري باثنين في الاتحاد الدولي، موضحة أنها استمرت عشر سنوات وكان من المفترض أن ترحل ولكن نظرًا لعملها الجيد ما زالت موجودة بعمل إضافي، بجوار الدكتورة جيهان.

تفاصيل فوز الأستاذتين

يذكر أن جامعة عين شمس، اليوم، أعلنت فوز اثنين من أساتذة كلية الطب بالجامعة، بعضوية الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، هما الدكتورة جيهان فهمي، والدكتورة نجوى خميس، موضحة أنه لأول مرة يكون هناك اثنان ممثلان لمصر في الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، وكذلك على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.