فوز أستاذتين بـ«طب عين شمس» بعضوية الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى

أعلنت جامعة عين شمس، اليوم، عن فوز اثنين من أساتذة كلية الطب بالجامعة، بعضوية الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى IFIC، هما الدكتورة جيهان فهمي (active BM)، والدكتورة نجوى خميس (ex officio).

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في بيان، اليوم الاثنين، إنه لأول مرة نجد تمثيل لمصر في الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، وكذلك على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

جامعة عين شمس: مكافحة العدوى من أكبر المجالات الطبية

من المقرر أن تشارك الأستاذتان في تقديم جلسة علمية عبر الإنترنت، يوم 14 مارس المقبل، وتتناول موضوع «الحقن الآمن»، التي تأتي ضمن سلسلة الجلسات المقدمة من الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى IFIC APIC.

وأوضح «المتيني»، أن التمثيل يأتي في الوقت الذي تتصدر فيه جامعة عين شمس تخصص مكافحة العدوى، إذ يمثل مصر ومنطقة الشرق الأوسط دوليًا وأفريقيا، نخبة من أساتذتها المتخصصين في هذا المجال الذي أصبح من أهم المجالات الطبية، خاصة مع ظهور وانتشار الأوبئة عالميا.

10 سنوات من المشاركة في اتحاد مكافحة العدوى

يذكر أن جامعة عين شمس ممثلة في الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى IFIC، منذ أكثر من 10 سنوات منذ تولي الدكتورة نجوى خميس عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى، في الفترة من 2013 وحتى 2017، ثم خلفتها الدكتورة جيهان فهمي مدير وحدة مكافحة بمستشفى عين شمس التخصصي، لتبدأ عضويتها للاتحاد الدولي لمكافحة العدوى مع مطلع عام 2022 ولمدة 4 سنوات، تشارك خلالها في وضع السياسات ودعم التواصل فيما بين دول إقليم شرق المتوسط لمنع ومكافحة العدوى.

كما يمثل جامعة عين شمس إقليميا وإفريقيا الدكتورة إيمان هويدي استشاري مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس، من خلال عملها كاستشاري بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط منذ عام 2020، إذ ساهمت في تقديم الدعم الفني لتطوير وتعزيز برامج مكافحة العدوى لدول الإقليم وتعزيز استجابتها لجائحة كورونا، إذ تم اختيارها على المستوى الإفريقي في تمثيل مصر في عضوية مجلس إدارة الشبكة الإفريقية لمكافحة العدوى ICAN، وهي واحدة من أهم الجمعيات العلمية بالقارة الإفريقية ولها إسهامات تدريبية متميزة للكوادر الإفريقية من جميع أنحاء القارة السمراء.