«المالية» تقترض 49 مليار جنيه من السوق المحلية عبر أذون الخزانة

جمعت الحكومة نحو 49 مليار جنيه من السوق المحلية خلال الـ 48 ساعة الماضية بعد إصدار أذون خزانة على مدار يومي أمس الأحد، الموافق 30 يناير بجانب اليوم الاثنين الموافق 31 يناير الحالي.

طرح أذون خزانة اجال 91 و182 و273 و364 يوما

وأعلن البنك المركزي المصري عصر اليوم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت عن إصدار أربعة أنواع من أذون الخزانة 91 و182 و273 و364 يوما لتصل حصيلة الإصدارات اليوم وأمس نحو 48.7 مليار جنيه.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري في إدارة عمليات طرح وإصدار أذون وسندات الخزانة بكافة أنواعها بشكل أسبوعي على مدار العام المالي الحالي 2021-2022 على أن تستخدم المالية الحصيلة في تدبير وسد العجز المالي في الموازنة العامة للدولة.

متوسط أسعار الفائدة على أذون 91 يوما تسجل 11.33%

بحسب «المركزي» أعلن اليوم عن إصدار أذون خزانة اجل 91 يوم بقيمة 2.3 مليار جنيه ووصلت معدلات أسعار الفائدة على أذون الخزانة اجل الـ 91 يوم نحو 11.33% بينما أصدرت «المالية» أذون خزانة أجل 273 يوم بقيمة 17.32 مليار جنيه بينما سجلت متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 273 يوم نحو 12.96%.

متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة اجل 364 يوم تسجل 13.2 %

وأكد «المركزي»، إصدار أذون خزانة اجل 364 يوم بقيمة 27.54 مليار جنيه ووصلت متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 364 يوم إلى 13.2% بينما أصدر أذون خزانة أجل 182 يوم بقيمة 1.3 مليار جنيه ووصلت متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 182 يوم نحو 12.1 % مع ختام تعاملات اليوم الاثنين الموافق لـ 31 يناير الحالي في آخر طروحات وزارة المالية في شهر يناير الحالي.