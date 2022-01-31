«اتحاد الصناعات» بعد الإعفاءات الجديدة: أسعار الدواء لن تزيد

رحب الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بالإعفاءات الضريبية التي أعلنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، تنفيذا لتوجيهات الرئيس، موضحًا أن هذه الإعفاءات شملت وسائل تنظيم الأسرة وأكياس الدم، لذا فهي تصب تمامًا في مصلحة المريض، وتقلل الفاتورة لهذه المنتجات، وهذا كله في صالح الدولة: «عمرنا ما هنطالب بزيادة الدواء، والدنيا ماشية كويسة، ومفيش دواء هيزيد».

الإعفاءات تساعد في إصلاح الهيكل الاقتصادي للشركات

وقال الليثي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على قناة صدى البلد، إن الإعفاءات تساعد في إصلاح الهيكل الاقتصادي للشركات، متابعا: «قرار رائع جدا، وكنا نطالب به منذ فترة طويلة، فالدواء هي السلعة الوحيدة المسعرة جبريا وغير مدعومة».

أهمية القطاع الخاص في التنمية

وأضاف رئيس الغرفة: «الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير المالية خلال الـ10 أيام الماضية، يتحدثون عن أهمية القطاع الخاص في محور التنمية بأي بلد، وهذا الأمر لفتة طيبة»، موضحا أن الدواء المنتج المستورد من الخارج، لا يجرى فرض ضريبة مضافة عليه، وبالتالي فإنه من غير المنطقي أن تكون المدخلات للدواء المصنع محليا عليها ضريبة قيمة مضافة: «القرارات الأخيرة نظرة رائعة من الدولة والحكومة ونشكرهم ومازال أمامنا المزيد، لأن مواد التغليفية والمواد غير الفعالة في حاجة إلى نظرة مماثلة».

وتابع: «كنا نطالب بإعفاء مدخلات الدواء من ضريبة القيمة المضافة، كما أن الإعفاءات غطت مشتقات الدم والبلازما، وهو قطاع شديد الأهمية ويهتم الرئيس السيسي به كثيرا».