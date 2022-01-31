مواطن استجاب الرئيس لحالته الإنسانية: «ربنا يجعلك سند الغلابة»

وجه المواطن قدري عبد الله، الذي يعاني من إصابات نتيجة حادث سيارة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب استجابته لعلاجه، مشيدًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، بالإعلامية عزة مصطفى، التي أذاعت مأساته عبر القناة، ليستجيب الرئيس عقب ذلك مباشرة، لعلاجه.

دعوة لرئيس الجمهورية

قال: «والله وحياة ربي بندعيله في كل وقت، من غير أي حاجة الرئيس السيسي»، داعيًا المولى عز وجل، أن يسدد خطا الرئيس، ويحفظه بحفظه من الأعداء والشامتين «ربنا يسدد خطاه ويحفظه وميشمتش فيه حد من أعدائه يا رب».

الله أكرمنا بالرئيس السيسي

أضاف «الله عز وجل كرمنا بالرئيس من الظلمة، ربنا اللي شاهد، وكلام من قلبي، مش علشان خاطر أي حاجة من ساعة ما اتولى الرئاسة، عمري ما انتخب حد في حياتي إلا هو، واخد عربية مخصوص على حسابي علشان الانتخابات أنا وأخواتي، ربنا يباركلك في أولادك ومالك، ويجعلكم سند للغلابة يا رب».

وعقب عرض معاناته مع الإعلامية عزة مصطفى، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج المواطن قدري عبد الله، الذي يعاني من إصابات ناتجة عن حادث سيارة.

وكانت الإعلامية عزة مصطفى، أعلنت في حلقة اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لحالة مرضية عرضتها، لمواطن تعرض لحادث في عام 2012، جعله عاجز عن العمل، إذ أصيب بكسور في مناطق متفرقة من جسمه.