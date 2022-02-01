7 أيام من الحرب بين «قسد» و«داعش».. محاولة تمرد وإعلان حصيلة القتلى

عقب حرب استمرت لنحو أسبوع بين عناصر قوات سوريا الديموقراطية المسماة بـ«قسد» وبين تنظيم داعش الإرهابي، أعلنت قوات سوريا حصيلة القتلى، وذلك أثناء محاولة الفرار لعدد من عناصر التنظيم الإرهابي من سجن «الحسكة»، حيث اندلعت المواجهات بين الطرفين وسقط عدد من القتلى والجرحى وانتهى الأمر باستسلام قيادي داعشي يدعى «أبو عبيدة»، رفقة عدد من أتباعه.

كشف حصيلة قتلى تنظيم داعش

وكانت قوات سوريا الديمقراطية «قسد»، قد كشفت بعد انتهاء الحرب وتحديدا يوم أمس الاثنين، حصيلة قتلى «داعش» في المعارك بين القوات الكردية والتنظيم الإرهابي، بسجن الصناعة في غويران بالحسكة شمال شرق سوريا.

وبحسب موقع «سكاي نيوز» عربية فقد أعلانت قالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان أصدرته قالت فيه: «تعمد تنظيم داعش الإرهابي وضمن السجن وبشكل وحشي، إلى تصفية 77 من العاملين في السجن والحرس».

عدد القتلى من الطرفين أثناء المعارك

وكان البيان قد أشار إلى أنّ الاشتباكات والمعارك التي دارت خارج أسوار سجن «غويران» واستمرت سبعة أيام، قد أسفرت عن سقوط 40 مقاتلا من القوات الكردية، بالإضافة إلى 4 مواطنين سوريين، بينما أشار البيان إلى أنّ الحصيلة الكلية لعملية اقتحام السجن منذ بدايتها، شملت مصرع 374 من التنظيم الإرهابي بالإضافة إلى 121 مقاتلا من القوات الكردية والعاملين في السجن، وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنّ حصيلة القتلى مرشّحة للارتفاع، إذ يعود السبب إلى تعرض عدد من المقاتلين الأكراد لإصابات بالغة وخطيرة في المعارك.

وكان رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد صرّح عقب استسلام القيادي الداعشي «أبو عبيدة» رفقة عدد من أتباعه أنّه بذلك يطوي صفحة العصيان الذي قام به السجناء الدواعش وينهي محاولتهم السيطرة على السجن ومن ثم الفرار الجماعي»، وفقاً لما نقله موقع «سكاي نيوز عربية».