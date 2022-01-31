«التنمية المحلية»: إزالة 5146 حالة تعدٍّ.. واسترداد 3827 فداناً

أكد تقرير أعدته غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية عن الجهود التى حققتها المحافظات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، ضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها، وتنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأفاد التقرير، الذى سلمته اللجنة إلى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفقاً لبيان الوزارة اليوم، بإزالة 5146 حالة مبانٍ على مساحة 916 ألف متر مربع فى جميع المحافظات، منذ 19 يناير وحتى 30 من الشهر نفسه.

وقال «شعراوى» إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات أزالت 567 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية أملاك دولة على مساحة 3827 فداناً، كما تمت إزالة التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية بعدد 165 حالة مبانٍ على مساحة 31 ألف متر مربع. وأوضح أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات. وأضاف «شعراوى» أن الوزارة تتابع تنفيذ الجدول الزمنى الذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع يومياً بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات موقف التنفيذ لقرارات الإزالة التى تستهدفها الموجة الـ19 وتقوم بتذليل أى صعاب أو معوقات تعترض التنفيذ.