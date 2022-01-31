رئيس التحرير

محمود مسلم

إيتو في رسالة نارية للاعبي الكاميرون قبل مباراة مصر: إنها الحرب

كتب:

الوطن
10:18 م | الإثنين 31 يناير 2022
صامويل إيتو

صامويل إيتو

عقد صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، جلسة مع لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهته مع المنتخب المصري، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

إيتو: إنها الحرب

وقال إيتو للاعبي الكاميرون عبر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «إنها هي الحرب، عليكم القتال من أجل تحقيق أي شيء للكاميرون، لكنها هي الحرب».

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط هنا.

 

اقرأ المزيد:

سفير مصر بالكاميرون: خروج عينات مزورة لإقصاء لاعبين بعينهم أمر مستبعد

«تحيا مصر»: 18 ألف مواطن استفادوا من خدمات مبادرة «نور حياة» فى يناير

وزير المالية: انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورجان» رسالة طمأنة للمستثمرين

«القباج» بمعرض الكتاب: استثمار مصر في الثقافة يوازي إنفاقها على البنية التحتية

طبيب المنتخب يجهز محمد أبو جبل لمباراة الكاميرون بـ«البلازما»