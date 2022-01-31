إيتو في رسالة نارية للاعبي الكاميرون قبل مباراة مصر: إنها الحرب

عقد صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، جلسة مع لاعبي منتخب بلاده قبل مواجهته مع المنتخب المصري، يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

إيتو: إنها الحرب

وقال إيتو للاعبي الكاميرون عبر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «إنها هي الحرب، عليكم القتال من أجل تحقيق أي شيء للكاميرون، لكنها هي الحرب».

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