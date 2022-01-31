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«تحيا مصر»: 18 ألف مواطن استفادوا من خدمات مبادرة «نور حياة» فى يناير

«عبدالفتاح»: صرف علاج لـ6300 مريض.. وإجراء 1308 عمليات مياه بيضاء

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الوطن
09:19 م | الإثنين 31 يناير 2022
أحد المواطنين خلال الكشف بمبادرة «نور حياة»

أحد المواطنين خلال الكشف بمبادرة «نور حياة»

واصلت قوافل صندوق تحيا مصر تقديم خدمات الرعاية الصحية فى تخصص العيون للمواطنين الأولى بالرعاية، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، وتوفير العلاج والنظارات الطبية والعمليات الجراحية مجاناً.

وقال تامر عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، فى بيان اليوم، إن الصندوق نظم 23 قافلة ضمن «نور حياة» خلال شهر يناير الماضى، قدمت خدمات طبية لنحو 18 ألف مواطن من 73 قرية فى 15 محافظة هى «السويس، وجنوب سيناء، والشرقية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، والغربية، ودمياط، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وأسوان»، وشملت القوافل توقيع كشف الرمد، وتسليم المرضى العلاج من الصيدلية الملحقة بكل قافلة، فضلاً عن إجراء قياس النظارة الطبية من خلال فنى متخصص، طبقاً لتشخيص الأطباء، وتحويل الحالات المتطلبة عمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للمبادرة بكل محافظة. وأشار «عبدالفتاح» إلى أن القوافل صرفت خلال يناير، العلاج المجانى لنحو 6300 مريض، وسلمت 10800 نظارة طبية، وأجرت 1308 عمليات مياه بيضاء.

وأكد المدير التنفيذى للصندوق أن الهدف الرئيسى من المبادرة هو مسايرة الاتجاه العالمى نحو الكشف المبكر وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار.

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