أسعار الذهب اليوم في مصر 1 فبراير 2022

تباينت أسعار الذهب في مصر على مدار الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر الذهب عيار 24 المعروف باسم البندقي، إلى 900 جنيه اليوم، الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022، في ثاني أيام الأسبوع بالبورصات العالمية، ويرجع الخبراء تباين الأسعار تلك إلى تذبذب أسعار الدولار، بعد ظهور بيانات التضخم السنوي في الولايات المتحدة، حيث سجل أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، وانتشار أخبار التوتر بين روسيا وأوكرنيا، ما دفع المستثمرين إلى اللجوء إلى المعدن الأصفر، باعتباره الملاذ الآمن للتحوط ضد الخسائر المالية، وفق تقرير نشر في موقع «سكاي نيوز عربية».

أسعار الذهب اليوم في مصر

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات الثمينة في الغرفة التجارية بالقاهرة سابقا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر جرام الذهب عيار 24 المعروف بـ«البندقي» سجل اليوم 900 جنيه، أما سعر جرام الذهب عيار 21 فسجل 788 جنيهات، والذي يعد الأكثر مبيعاً في السوق المصرية، فيما وصل عيار 18 إلى 675 جنيها، موضحاً أن أسعار الذهب الأسبوع الماضي، قفزت لأعلى مستوى له منذ نحو شهرين، بسبب انتشار متحور أوميكرون الذي تسبب في رفع معدلات التضخم، وتراجع الدولار، وآخر تنفيذ السياسات النقدية التي أُعلن عنها نهاية العام الماضي.

الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا

وأوضحت شعبة الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب متغيرة على مدار اليوم، مشيرة إلى أن السعر بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، مضيفأ أن هناك إقبالا كبيرا على شراء عيار 21 والسبائك من جانب المواطنين الراغبين في الاستثمار أو التزين، كونها من العيارات الأقل مصنعية مقارنة بالعيار 18، مشيرة إلى أنّ هناك تحركات في الأسعار بالسوق المحلية، وهو مرتبط بصورة مباشرة بتحركات الأسعار في السوق العالمي.